Суспільство

ГУР евакуювало із Сектору Гази ще 47 громадян України

12 Березня 2024 19:08
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гур, газа
Евакуйовані громадяни України із Сектору Гази / Фото: ГУР МО

У Молдові приземлився літак із 47 громадянами України, яких із Сектору Гази евакуювали бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Про це повідомляє ГУР МО.

У військовій розвідці зазначили, що здійснювали місію за підтримки працівників українських посольств в Ізраїлі та Єгипті.

Евакуйованих громадян спершу розмістили у готелі на території Єгипту. Далі, 12 березня, їх авіарейсом із Хургади доставили до Молдови, звідки вони вирушать автобусом до Одеси.

Загалом упродовж трьох етапів місії з листопада 2023 по березень 2024 року із Сектору Гази евакуювали 363 громадян України: 141 дитину, 135 жінок та 87 чоловіків.


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