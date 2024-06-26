ГУР атакувало російських провайдерів у окупованому Криму

В окупованому Криму декілька інтернет-провайдерів зазнали масованої кібератаки. Окупаційна влада півострова попередила мешканців, що найближчим часом можливі проблеми із доступом до інтернету.

Як повідомляє “Суспільне” з посиланням на джерело у ГУР, атаки зазнали одразу низка великих окупаційних інтернет-провайдерів у Криму.

“Здається, російським кібернетикам пора згадати про імпортозамєщєніє, увімкнути свій “Чебурнет” замість Всесвітньої мережі та встановити ісконно-руський фаєрвол, відгородившись від усього вільного світу. Лише так у них є шанс убезпечитися від наших атак”, — розповів співрозмовник в українській спецслужбі.

В ГУР зауважили, що останнім часом на російські сервери, онлайн-сервіси та мережеву інфраструктуру відбуваються систематичні атаки. Наприклад, на початку червня кіберфахівці ГУР провели масовану атаку на сайти Міністерства юстиції, Міністерства оборони, Міністерства інформаційних технологій і зв’язку, Міністерства фінансів, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства надзвичайних ситуацій, Міністерства промисловості та енергетики РФ та інші об’єкти. 12 червня, в так званий день Росії, були атаковані онлайн-платформи російських аеропортів, що призвело до затримки авіарейсів.