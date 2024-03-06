Гуменюк заявила, що росіяни не завдавали удару по кортежу Зеленського

У Одесі РФ не завдавала ракетного удару по кортежу Президента Володимира Зеленського, і сам цей удар не пов’язаний з візитом туди глави Української держави.

Про це у Телеграмі з посиланням на слова речниці Сил оборони півдня Наталії Гуменюк поінформувала пресслужба Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при МКІП, передає Укрінформ.

«Брехня: в Одесі по кортежу Президента України завдали ракетного удару. Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на грецьке видання «Прототема». Правда: ворог атакував припортову інфраструктуру, і хоча Зеленський разом з делегацією з Греції був неподалік місця удару вранці 6 березня, сама атака не повʼязана з їх візитом. Про це повідомила Гуменюк», – зазначається у повідомленні.

У ефірі програми «Донбас.Реалії» Гуменюк заявила, що РФ є терористом, і що вона, очевидно, продовжує атаки на припортову інфраструктуру.

«Так, по Одесі був нанесений ракетний удар, імовірно, балістичною зброєю, із влучанням в одну з будівель у припортовій інфраструктурі. Але це жодним чином не пов’язано з конкретним візитом. Це повʼязано з терором, який ворог достатньо методично проводить», – поінформувала Гуменюк.