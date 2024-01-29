Суспільство

Гуменюк заявила, що окупанти використовують до 80 дронів за добу на Херсонщині

29 Січня 2024 14:01
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дрони, гуменюк, херсонщина

Російські війська посилили використання дронів на півдні України. Так, за добу там фіксується понад 80 одиниць.

Про це на брифінгу в медіацентрі Україна-Укрінформ повідомила керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк.

«Ворог не припиняє активності в напрямку Правобережжя. Деокуповані території в безпосередній близькості до води особливо потерпають від регулярних обстрілів і застосування дронів. Ворог посилив цю компоненту дуже потужно, застосовуючи понад 80 одиниць за добу тільки в нашій зоні відповідальності. Це переважно Херсонщина, але також FPV-дрони і дрони іншої модифікації, зокрема розвідувальні і ті, які здатні скидати осколкові боєприпаси, застосовує і з Кінбурнської коси з цього напрямку на напрямку Миколаївщини, протилежного берега Дніпро-Бузького лиману», – сказала Гуменюк.

За словами речниці, такі дії ворога свідчать про наміри розосередити Сили оборони по всій протяжності цієї частини фронту. Водночас Сили оборони півдня продовжують розширювати свій плацдарм та за добу знищили понад 100 окупантів.

«Ми продовжуємо боротьбу і за позиції на лівому березі, розширюючи наші плацдарми. Очевидно, що окупанти побоюються цієї нашої активності, тому … знову поновили активність і за минулу бойову добу довели її до 8 штурмів, але всі вони були невдалими. Окупанти були змушені повертатися на свої позиції із втратами особового складу. За минулу добу ми нарахували підтвердженими 105 окупантів відмінусованих у нашій зоні відповідальності», – повідомила Гуменюк, додавши, що також є результати по знищенню ворожої техніки, зокрема артилерійських установок.

За словами Гуменюк, свої сили на цьому напрямку ворог намагається відновити, формуючи команди для підсилення.


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