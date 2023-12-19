Суспільство

Гуменюк заявила, що через шторми посилилась мінна небезпека в Чорному морі

19 Грудня 2023 10:11
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гуменюк, чорне море

Мінна небезпека у Чорному морі залишається на високому рівні через довготривалі шторми.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» заявила речниця обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

«Мінна небезпека зберігається на високому рівні. Через те, що море штормить і шторми довготривалі. Ми можемо припускати, що шторми якраз сприяють тому, що міни відтягнуті на інші ділянки, зокрема подалі від навігаційного коридору», – сказала Гуменюк.

Вона додала, що декілька днів тому, після затишшя штормів, декілька мін принесло до узбережжя Миколаївщини і Одещини.


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