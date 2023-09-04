Гуменюк повідомила про проблеми з логістикою у ворога

Сили оборони пошкодили основні мости на півдні, це завдало окупантам суттєвих логістичних проблем.

Про це повідомляє керівник Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк.

За її словами, зараз російські окупанти здебільшого використовують трасу М-17, яка проходить територією Херсонської області та Автономної республіки Крим.

“Основні мости, які були пошкоджені і є основою ворожих транспортно-логістичних маршрутів, не можуть бути приведені в повну потужність”, – сказала вона.

Гуменюк пояснила, що через пошкодження мостів окупантам важко перевозити техніку, озброєння та боєприпаси. Вони можуть зараз використовуватися хіба що для перевезення особового складу.