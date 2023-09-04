Суспільство

Гуменюк повідомила про проблеми з логістикою у ворога

4 Вересня 2023 18:45
читать на русском →
гуменюк, зсу

Сили оборони пошкодили основні мости на півдні, це завдало окупантам суттєвих логістичних проблем.  

Про це повідомляє керівник Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк.

За її словами, зараз російські окупанти здебільшого використовують трасу М-17, яка проходить територією Херсонської області та Автономної республіки Крим.

“Основні мости, які були пошкоджені і є основою ворожих транспортно-логістичних маршрутів, не можуть бути приведені в повну потужність”, – сказала вона.

Гуменюк пояснила, що через пошкодження мостів окупантам важко перевозити техніку, озброєння та боєприпаси. Вони можуть зараз використовуватися хіба що для перевезення особового складу.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
4 Вересня 2023 20:41

73% американців вважають Байдена занадто старим для другого терміну
4 Вересня 2023 19:43

Україна завершила ліквідацію наслідків після підриву окупантами Каховської ГЕС
4 Вересня 2023 17:50

Переговори з Ердоганом не змінили позицію Путіна щодо участі у зерновій угоді
4 Вересня 2023 15:59

Російський вертоліт Ка-52 впав в Азовське море
4 Вересня 2023 14:07

ЗСУ передали амуніцію на 2,9 млн гривень, вилучену у кримінальній справі
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Новые «мирные контуры», или К чему подталкивают Украину
Олександр СОЛОНЬКО

Кожна посадка перекопана, все інше — заміновано. Ми робимо величезну роботу, щоб пробитися на півдні
Юрий САПРОНОВ

Харьковские нардепы должны, нет – обязаны не вылазить из Министерств, лоббируя Харьков
Александр КИРШ

Следующие выборы в Украине: Америке предложено определиться
Віталій ПОРТНИКОВ

Сакральна жертва
Юрій БУТУСОВ

Хто дасть оцінку контрактам Резнікова?
усі думки