Хтось намагається зірвати закупівлі продуктів для ЗСУ

Закупівлі продуктів для війська намагаються зірвати – Міністерство оборони вже звернулося до правоохоронних органів із заявою про вчинене кримінальне правопорушення.

Як повідомили у пресслужбі відомства, 1 та 2 листопада на платформі електронних закупівель Prozorro Міністерство оборони України оголосило про проведення спрощеної закупівлі продуктів харчування для українського війська. В одній з областей було виставлено лот на закупівлю їжі.

Одна компанія-учасниця, яка змагалась за цей лот, з 2016 року взагалі не здійснювала будь-яку фінансово-господарську діяльність, її банківські рахунки були закриті, а документи на підтвердження кваліфікаційних критеріїв – відсутні. Крім цього, серед учасників лотів, в компанії були найвищі ціннові пропозиції. Тому, Міністерство відхилило цінову пропозицію компанії на участі в торгах. У відповідь компанія подала до суду та заблокувала процес визначення переможців.

На думку МОУ, така діяльність свідчить про те, що компанія взяла участь у торгах з ціллю зірвати процес своєчасного постачання на перший квартал 2024 року.

Міноборони вже звернулося до правоохоронців із заявою про вчинене кримінальне правопорушення передбаченого ч.1 ст. 114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань).

Повідомляється також, що відомство виявило ознаки використання подібної “схеми” і за іншими лотами. Деякі учасники закупівель зловживають принципами відкритості та вдаються до маніпуляцій українським законодавством, аби перешкоди проведенню своєчасних закупівель продуктів для армії.

“Міноборони готує заяви до правоохоронних органів за усіма випадками, аби зупинити зловживання та своєчасно провести закупівлі в інтересах держави”.