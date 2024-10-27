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Хто і коли може отримати “тисячу від Зеленського”
27 Жовтня 2024 15:52
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дія, допомога
Ілюстративне фото / Коллаж “Дія”

З 1 грудня українці отримають по одній тисячі гривень. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, анонсуючи нову програму, яка буде відчутною для кожної сім’ї в Україні. В народі заплановану виплату вже охрестили “вовиною тисячею”, бо ж були вже колись “юліна” та “вітіна”.

Планується що по одній тисячі гривень через програму “єПідтримка” отримають всі українці – дорослі і діти. Тобто родина з п’яти осіб матиме додаткових 5 тисяч гривень.

Кошти можна буде витратити на оплату українських товарів і послуг, зокрема комуналки, залізничних квитків чи ліків українського виробництва. А ще на українські книжки, культурні послуги і звісно перерахувати військовим чи волонтерам на закупівлю дронів.

“Усі деталі має визначити Кабмін і представити все це людям. Я чекаю цього найближчим часом. Першого грудня гроші мають бути у людей”, – сказав президент.

За словами першого заступника міністра економіки Олексія Соболева, обіцяні кошти будуть надходити на віртуальну картку.

“Виплати будуть надходити на картку “Національного кешбеку”. Це віртуальна картка, яку можна відкрити через “Дію”, – заявив Олексій Соболев в ефірі телемарафону.

Він додав, що кошти можна оформити і на дітей, а тисяча гривень буде маркованою, тобто її можна буде використати лише на певні товари та послуги, а скористатися ними у грудні, січні та лютому.


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