Гризуни атакують оборонні позиції на українських фронтах – британська розвідка

Останніми тижнями як українські, так і російські війська, ймовірно, постраждали від надзвичайної кількості щурів і мишей на деяких ділянках лінії фронту.

Про це йдеться у черговому звіті британської розвідки.

На думку експертів, цього року м’яка осінь разом із достатньою кількістю їжі з полів, які залишилися під паром через бойові дії, ймовірно, сприяли збільшенню популяції гризунів.

“Оскільки погода стає холоднішою, тварини, ймовірно, шукають притулку в транспортних засобах і на оборонних позиціях. Гризуни додадуть додаткового тиску на бойовий дух учасників бойових дій. Крім того, вони становлять небезпеку для військового обладнання, перегризаючи кабелі – як було зафіксовано в тому ж районі під час Другої світової війни”, – йдеться у звіті.

Аналітики також вказують на те, що російські підрозділи почали страждати від збільшення випадків захворювання, що пояснюються проблемою зі шкідниками.

