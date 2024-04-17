Грузинський парламент затвердив у першому читанні закон про “іноагентів”

Депутати грузинського парламенту підтримали законопроєкт “Про прозорість іноземного впливу” чи інакше — про “іноагентів”.

Документ підтримали 83 депутати, проти не голосував ніхто. Представники опозиції перед голосуванням залишили сесійну залу. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі в інтерв’ю BBC заявила, що накладе вето на цей закон.

Напередодні грузинський закон про “іноагентів” похвалив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв. Він вказав на “позитивний досвід” запровадження закону у Росії, назвавши російське законодавство про “іноагентів” “лояльним”. Раніше про новий правовий акт схвально висловився ідеолог “руського миру” Олександр Дугін.

Під час голосування під стінами парламенту тривали протести: з прапорами та гаслами проти ухвалення закону та “за” демократію скандували сотні людей. Масштабніші акції очікуються ввечері: напередодні ж вночі під час мітингу правоохоронці побили демонстрантів і журналістів.