Політика

“Грузинська мрія” знову ініціює імпічмент президентці Зурабішвілі
7 Жовтня 2024 18:18
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грузія
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі / Фото: ТАСС

Проросійська владна партія Грузії “Грузинська мрія” відновлює процедуру імпічменту президентці Саломе Зурабішвілі.

Про це повідомив речник парламенту Грузії Шалва Папуашвілі, передає “Ехо Кавказу”.

Як і минулого разу, причиною імпічменту стали поїздки президентки за кордон без схвалення уряду. У владній партії вважають, що вона порушила Конституцію, де йдеться, що президент може здійснювати представницькі функції в зовнішній політиці лише за згодою уряду.

Рішення про імпічмент мають підтримати щонайменше 100 депутатів парламенту (не менше як дві третини від повного складу парламенту) зі 150. До парламентської більшості входять 84 депутати, а до парламентської опозиції – 56. Минулого разу імпічмент не відбувся, оскільки за це проголосували лише 86 депутатів парламенту.


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