Грузія відмовилася надати Україні “Буки” через небажання втягуватися у війну

Віцепрем’єрка Грузії Тея Цулукіані заявила, що спроби втягнути Грузію, її державу і її народ у військовий конфлікт у різних формах тривають, і це викликає жаль.

Про це повідомляє грузинський канал 1TV.ge.

“Відповідь одна – уряд Грузії не дозволить втягнути державу у військове протистояння. Ми не хочемо бути у війні. Ми пройшли занадто багато війн. Ми добре пам’ятаємо, скільки це клопоту. Тому ми просто не можемо цього допустити, це наша відповідальність за майбутнє країни. Ми досі ходили по цьому лезу ножа, і я сподіваюся, що зможемо успішно ходити й надалі”, – сказав Цулукян.

Вона також висловила сподівання, що війна в Україні скоро закінчиться і закінчиться перемогою Української держави.

Радник адміністрації президента України Михайло Подоляк відреагував на відмову Грузії передати Києву зенітно-ракетний комплекс “Буки”.

“Навіть після десяти з половиною місяців війни грузинський уряд не розуміє, на чиєму боці йому бути”, – сказав Подоляк.