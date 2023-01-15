Новини

Грузія відмовилася надати Україні “Буки” через небажання втягуватися у війну

15 Січня 2023 17:52
34
зброя, грузія

Віцепрем’єрка Грузії Тея Цулукіані заявила, що спроби втягнути Грузію, її державу і її народ у військовий конфлікт у різних формах тривають, і це викликає жаль.

Про це повідомляє грузинський канал 1TV.ge.

“Відповідь одна – уряд Грузії не дозволить втягнути державу у військове протистояння. Ми не хочемо бути у війні. Ми пройшли занадто багато війн. Ми добре пам’ятаємо, скільки це клопоту. Тому ми просто не можемо цього допустити, це наша відповідальність за майбутнє країни. Ми досі ходили по цьому лезу ножа, і я сподіваюся, що зможемо успішно ходити й надалі”, – сказав Цулукян.

Вона також висловила сподівання, що війна в Україні скоро закінчиться і закінчиться перемогою Української держави.

Радник адміністрації президента України Михайло Подоляк відреагував на відмову Грузії передати Києву зенітно-ракетний комплекс “Буки”.

“Навіть після десяти з половиною місяців війни грузинський уряд не розуміє, на чиєму боці йому бути”, – сказав Подоляк.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
15 Січня 2023 09:02
93

Дніпро: кількість загиблих зросла до 21, оголошена триденна жалоба
15 Січня 2023 19:23
30

Фронт перемістився за межі Соледара, – військовий про ситуацію в місті
15 Січня 2023 17:52
34

Грузія відмовилася надати Україні “Буки” через небажання втягуватися у війну
15 Січня 2023 16:53
76

Німецький виробник не зможе надати танки Україні у 2023 році, навіть якщо уряд дозволить
15 Січня 2023 13:17
135

Помер грузинський співак і актор Вахтанг Кікабідзе
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Пёсик Трампик?
Сергій ПРИТУЛА

Єдність, яка вразила світ
Александр КИРШ

Аналитические провалы США не меньше провалов мордора
Юрій БУТУСОВ

Репортаж із Соледара
Александр КИРШ

Старое Рождество и Новая Украина
Юрій ЛУЦЕНКО

2023 буде роком нашої Перемоги
усі думки