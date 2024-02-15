Група держав НАТО планує передати Україні мільйон дронів, — Столтенберг

Україна у 2024 році може отримати від партнерів мільйон безпілотників. Про це повідомив на пресконференції генсек НАТО Єнс Столтенберг за результатами засідання Ради Україна — НАТО у четвер, 15 лютого.

“Група союзників збирається об’єднати зусилля і передати мільйон дронів Україні”, — сказав Столтенберг.

Також він зазначив, що 20 союзників по НАТО створять коаліцію з розмінування. А окремі партнери, у тому числі Канада, Фінляндія та Норвегія, анонсували нові пакети військової допомоги Україні. До них увійдуть засоби ППО, обладнання та запчастини для винищувачів F-16, додав генсек.