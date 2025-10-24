        Політика

        Зеленський і Стармер домовилися про виробництво українських дронів-перехоплювачів OCTOPUS

        Сергій Бордовський
        24 Жовтня 2025 19:49
        Президент України Володимир Зеленський представив прем’єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру дрон OCTOPUS / Скриншот
        Президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, під час якої сторони обговорили розвиток оборонної співпраці та подальший тиск на Росію. Про це глава держави повідомив у своєму зверненні.

        Зеленський подякував народу Великої Британії за незмінну підтримку України у боротьбі проти російської агресії. Під час переговорів він представив британському прем’єру український дрон-перехоплювач OCTOPUS, який Велика Британія вироблятиме для подальшого тестування в Україні. Перша партія вже погоджена до виробництва.

        «Посилення санкційної політики має підштовхнути Росію до справжніх переговорів. Нещодавні пакети санкцій наших партнерів є дуже важливими», — наголосив Зеленський.

        Сторони також скоординували позиції перед засіданням «коаліції охочих», де обговорюватимуть гарантії безпеки для України, посилення систем ППО, дальність українських ударних засобів та енергетичну стійкість.


