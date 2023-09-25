Суспільство

Гроссі перепризначили гендиректором МАГАТЕ ще на чотири роки

25 Вересня 2023 21:21
читать на русском →
МАГАТЕ

Генеральна конференція Міжнародного агентства з ядерної енергії затвердила призначення Рафаеля Маріано Гроссі генеральним директором агентства на наступні чотири роки.

Зазначається, що відповідна резолюція була прийнята одностайно на 67-й черговій сесії генеральної конференції МАГАТЕ, яка розпочалася у понеділок у Відні.

Таким чином, генконференція підтримала рішення іншого керівного органу МАГАТЕ – Ради керуючих, яка у березні підтримала перепризначення Рафаеля Гроссі на посаду генерального директора агентства. Після схвалення резолюції делегатами генконференції Гроссі склав службову присягу, запевнивши, що працюватиме винятково в інтересах МАГАТЕ.

Новий термін для Рафаеля Маріано Гроссі на посаді гендиректора Міжнародного агентства з ядерної енергії розпочнеться 1 грудня 2023 року та триватиме до 2 грудня 2027 року.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
25 Вересня 2023 20:56

США обмежили 16 компаній з РФ і Китаю, які допомагають російській армії з дронами
25 Вересня 2023 20:14

ЗСУ відбили атаки росіян на Марʼїнському та Бахмутському напрямках, – Генштаб
25 Вересня 2023 20:04

Росіяни атакували Херсон: загинули двоє чоловіків та жінка
25 Вересня 2023 19:28

США розіслали листа із реформами, які має зробити Україна для отримання допомоги, – УП
25 Вересня 2023 18:05

Суд залишив Коломойського під арештом
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій БУТУСОВ

Про стосунки з Польщею
Павло КАЗАРІН

Тил забув про війну
Віталій ПОРТНИКОВ

Діалог з Україною
Ігор ЧЕРНЯК

Прикольний чувак… був… застрелився…
Олександр СОЛОНЬКО

Рейтинги не допоможуть якщо не буде країни
Ігор ЧЕРНЯК

Не хочу жити у суспільстві, де всім рулять “уважаємиє люді”
усі думки