Гроссі перепризначили гендиректором МАГАТЕ ще на чотири роки

Генеральна конференція Міжнародного агентства з ядерної енергії затвердила призначення Рафаеля Маріано Гроссі генеральним директором агентства на наступні чотири роки.

Зазначається, що відповідна резолюція була прийнята одностайно на 67-й черговій сесії генеральної конференції МАГАТЕ, яка розпочалася у понеділок у Відні.

Таким чином, генконференція підтримала рішення іншого керівного органу МАГАТЕ – Ради керуючих, яка у березні підтримала перепризначення Рафаеля Гроссі на посаду генерального директора агентства. Після схвалення резолюції делегатами генконференції Гроссі склав службову присягу, запевнивши, що працюватиме винятково в інтересах МАГАТЕ.

Новий термін для Рафаеля Маріано Гроссі на посаді гендиректора Міжнародного агентства з ядерної енергії розпочнеться 1 грудня 2023 року та триватиме до 2 грудня 2027 року.