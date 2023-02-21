Громадянин України намагався перетнути кордон під видом нігерійця

У пункті пропуску «Чоп», що на кордоні з Угорщиною, під час перевірки пасажирів потягу до Будапешту прикордонники виявили громадянина України з підробленими документами.
Як повідомили в МВС, пасажир надав на контроль закордонний паспорт громадянина Нігерії, який викликав у інспектора сумніви щодо його дійсності.
Згодом правоохоронці встановили, що документ підроблений.
Пред’явник паспорта зізнався військовослужбовцям, що документ йому надіслав з-за кордону його батько – громадянин Нігерії.
Псевдонігерійця передали співробітникам Нацполіції.
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