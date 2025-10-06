Громадянин Польщі намагався вивезти з України 6700 пачок контрабандних сигарет

У пункті пропуску «Мамалига – Крива» працівники Чернівецької митниці спільно з прикордонниками виявили в автомобілі громадянина Польщі партію тютюнових виробів без акцизних марок.

Про це повідомила Чернівецька митниця.

Через пункт пропуску «Мамалига – Крива» поляк намагався провезти 6 700 пачок контрабандних сигарет / Фото: ДМСУ

Під час проведення поглибленого огляду транспортного засобу, що прямував до Молдови, посадові особи митниці знайшли у салоні та багажному відділенні близько 6 700 пачок сигарет без марок акцизного податку.

Загальна вартість вилучених тютюнових виробів становить понад 970 тисяч гривень.

За цим фактом митники склали протокол про порушення митних правил за частиною 3 статті 471 Митного кодексу України. Також до правоохоронних органів направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого статтею 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування підакцизних товарів).