Громадянин Польщі намагався вивезти з України 6700 пачок контрабандних сигарет

У пункті пропуску «Мамалига – Крива» працівники Чернівецької митниці спільно з прикордонниками виявили в автомобілі громадянина Польщі партію тютюнових виробів без акцизних марок.
Про це повідомила Чернівецька митниця.
Під час проведення поглибленого огляду транспортного засобу, що прямував до Молдови, посадові особи митниці знайшли у салоні та багажному відділенні близько 6 700 пачок сигарет без марок акцизного податку.
Загальна вартість вилучених тютюнових виробів становить понад 970 тисяч гривень.
За цим фактом митники склали протокол про порушення митних правил за частиною 3 статті 471 Митного кодексу України. Також до правоохоронних органів направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого статтею 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування підакцизних товарів).