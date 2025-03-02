Суспільство

Громадяни Чехії купили військовий вертоліт для ЗСУ
2 Березня 2025 09:51
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Чеський проект «Подарунок для Путіна» (Dárek pro Putina) оголосив про завершення збору коштів на військовий вертоліт для України. Чехія стала першою країною, громадяни якої через пожертви профінансували купівлю вертольота для української армії, пише vinegret.cz.

Ще один «Подарунок для Путіна» – вертоліт UH-60 Black Hawk / Фото vinegret.cz

За інформацією організаторів, зібрана сума перевищила заплановану, а надлишок піде на доставку Sikorsky UH-60 Black Hawk в Україну. Подробиці обіцяють повідомити на пресконференції 7 березня.

Збір стартував у листопаді 2023 року, але через високу вартість вертольота тривав понад рік. Спочатку організатори планували придбати машину за 105 млн крон, проте пізніше знайшли аналогічний варіант за межами ЄС за 70 млн крон (близько 2,8 млн євро). У результаті на рахунку проєкту виявилося понад 72 млн крон, які пожертвували понад 20 тисяч осіб, включно з приватними особами, компаніями та громадськими організаціями.

Вертоліт передадуть українській військовій розвідці для виконання спеціальних операцій і навчання пілотів. UH-60 Black Hawk може використовуватися для транспортування військових, перевезення вантажів, радіоелектронної боротьби та евакуації поранених.

Проєкт «Подарунок для Путіна» займається збором коштів на озброєння для України, використовуючи різні креативні методи, включно з продажем тематичного мерчу та благодійними аукціонами. Раніше проект придбав для ЗСУ танк «Томаш».


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