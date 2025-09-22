Хрещатик щодня перекриватимуть о 09:00 на час загальнонаціональної хвилини мовчання — Ткаченко

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що до кінця тижня столична влада розпочне щоденне перекриття вулиці Хрещатик о 09:00 на час загальнонаціональної хвилини мовчання. За його словами, відповідне розпорядження готується, а доручення отримає патрульна поліція, Центр організації дорожнього руху, департамент транспорту та підрозділи, відповідальні за комунікації з громадою.

«До кінця тижня ми розпочнемо перекриття Хрещатика щодня о 09:00 на час загальнонаціональної хвилини мовчання. Я готую таке розпорядження. Відповідні вказівки будуть для патрульної поліції, Центру організації дорожнього руху, департаменту транспорту, підрозділам, які відповідають за комунікації в громаді. Хрещатик — серце столиці. А столиця — серце і приклад для всієї України. Чекаю не розуміння, а поваги до тих, хто віддав життя за наше життя. Щодня 09:00. Зупинись. Вшануй», – повідомив Тимур Ткаченко.

Із січня 2025 року в Україні діє рішення про щоденне вшанування загальнонаціональної хвилини мовчання: оголошення лунає у громадському транспорті та через звукові системи, закладам та установам рекомендовано призупиняти роботу на одну хвилину.

