        Росіяни завдали ракетного удару по Харкову: частково зникло світло та зупинилося метро

        Галина Шподарева
        26 Січня 2026 20:00
        Рятувальники Харкова / Фото ілюстративне: ДСНС
        Сьогодні ввечері, 26 січня, у Харкові пролунала серія вибухів. По місту було завдано ракетного удару. Під ударом опинився Індустріальний район, є постраждалі.

        Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

        Після вибухів чого в деяких районах міста зникло світло, подекуди спостерігаються стрибки напруги. Як повідомили в харківському метрополітені, рух поїздів Салтівською та Олексіївською лініями тимчасово призупинено.

        За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу постраждали двоє людей.

        Пошкоджено багатоповерхові житлові будинки та школи в Індустріальному районі.

        “Одне з влучань відбулося по будівлі школи”, – написав Терехов.

        Також під ударом опинилися об’єкти критичної інфраструктури в області

        “Знеструмленими опинилася низка населених пунктів, зокрема й Чугуїв. Про подальший розвиток ситуації інформація буде надана після того, як енергетики детально встановлять масштаби пошкоджень”, – написала Чугуївський міський голова Галина Мінаєва.


