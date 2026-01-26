Росіяни завдали ракетного удару по Харкову: частково зникло світло та зупинилося метро

Сьогодні ввечері, 26 січня, у Харкові пролунала серія вибухів. По місту було завдано ракетного удару. Під ударом опинився Індустріальний район, є постраждалі.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Після вибухів чого в деяких районах міста зникло світло, подекуди спостерігаються стрибки напруги. Як повідомили в харківському метрополітені, рух поїздів Салтівською та Олексіївською лініями тимчасово призупинено.

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу постраждали двоє людей.

Пошкоджено багатоповерхові житлові будинки та школи в Індустріальному районі.

“Одне з влучань відбулося по будівлі школи”, – написав Терехов.

Також під ударом опинилися об’єкти критичної інфраструктури в області

“Знеструмленими опинилася низка населених пунктів, зокрема й Чугуїв. Про подальший розвиток ситуації інформація буде надана після того, як енергетики детально встановлять масштаби пошкоджень”, – написала Чугуївський міський голова Галина Мінаєва.