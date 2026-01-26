Зеленський: Україна готується до наступної тристоронньої зустрічі з США та РФ у неділю

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку нової тристоронньої зустрічі за участі України, США та Росії, яку попередньо планують провести в неділю. За його словами, українська сторона буде максимально підготовленою до обговорення військових і безпекових питань, пов’язаних із завершенням війни.

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні 26 січня.

Володимир Зеленський заявив, що отримав повну доповідь української делегації після завершення тристоронніх зустрічей із представниками США та Росії. За його словами, уперше за тривалий час був відновлений формат переговорів за участі американської та російської сторін.

Під час зустрічей, як зазначив президент, обговорювалися питання переважно військового характеру, зокрема кроки для завершення війни, а також механізми реального контролю та моніторингу. Частина тем, за його словами, потребує додаткової підготовки перед наступним раундом переговорів.

“Попередньо ми говорили про те, що команди зустрінуться ще раз у неділю. Буде добре, якщо вдасться прискорити цю зустріч”, – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що Україна буде максимально підготовленою з усіх питань, які мають бути обговорені та узгоджені. Україна залишається на стороні миру, а відповідальність за продовження війни лежить на Росії.

“Потрібні реальні результати дипломатії. Щоб не було враження, що росіяни використовують і переговорний процес із дуже цинічною, жорсткою метою – відсувають нові заходи тиску на Росію, які могли б спрацювати. А тиск потрібен – усе це працює на зупинку війни”, – йдеться у зверненні.

Як підкреслив Зеленський, саме тиск, зокрема санкції та блокування російських операцій, є чинником, який працює на зупинку війни, і партнери України мають про це не забувати.