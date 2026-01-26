Жовтий рівень небезпеки: яку погоду прогнозують в Україні 27 січня

У вівторок, 27 січня, в центральних, більшості північних та південних областей України очікується ожеледь, а на дорогах країни, крім півдня, — ожеледиця. Оголошено I рівень небезпечності (жовтий), погодні умови можуть ускладнити роботу комунальних служб і рух транспорту.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Завтра в Україні буде хмарно. У східних областях, а також у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях опадів не очікується: вночі температура становитиме -16…-11 °C, вдень -8…-3 °C.

На решті території країни пройдуть невеликі опади у вигляді мокрого снігу та дощу. В центральних, більшості північних і південних областей прогнозують ожеледь. Температура повітря вночі та вдень коливатиметься в межах -5…0 °C, на заході країни — від -2 °C до +3 °C. Вдень на Закарпатті та півдні Одеської області очікується +1…+6 °C, в Криму до +12 °C.

На дорогах України, за винятком південних регіонів, збережеться ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вночі в більшості областей, крім крайнього заходу, а вдень у східних регіонах місцями можливі пориви 15-20 м/с.