Суспільство

Грецькі журналісти оголосили добовий страйк через низьку заробітну плату

16 Квітня 2024 14:30
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страйк, греція, журналіст
Прапор Греції / Getty Images

У вівторок, 16 квітня, найбільша профспілка журналістів Греції, Спілка журналістів афінських щоденних газет (ESIEA), оголосила 24-годинний страйк у всіх секторах ЗМІ.

Про це повідомляє ESIEA.

Страйк оголошено з 5 ранку у вівторок до 5 ранку середи. ESIEA заявила, що виступає проти “анархічних умов праці та дуже низької оплати праці”.

У заяві профспілки сказано, що відмова роботодавців приватного сектору починати розробку колективних трудових договорів “призвела до того, що працівники отримують мізерну заробітну плату”.

Зарплати, як стверджують, є “недостатніми для задоволення основних сімейних та особистих потреб… що знищує сімейні доходи”.

Профспілка заявила, що низька заробітна плата створює тиск на журналістику і журналістів і, зрештою, на надійну та безкоштовну інформацію, яка, на її думку, є “наріжним каменем демократичного функціонування”.

Все більша інфляція загострила проблему, а афінська тижнева газета To Vima підрахувала, що за останні два роки ціни зросли приблизно на 37%.

Страйк ЗМІ відбувається за день до 24-годинної демонстрації GSEE, Загальної конфедерації робітників Греції. Ця профспілка вимагає підвищення заробітної плати, повернення до колективних договорів і заходів проти зростання вартості життя.

Очікують, що акція GSEE в основному торкнеться громадського транспорту, включно з поїздами та поромами, а участь працівників у страйках у цьому секторі “зазвичай від високого до загального”.


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