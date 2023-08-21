Суспільство

Греція візьме участь у навчанні українців на F-16

21 Серпня 2023 20:44
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греція, літаки, україна, навчання

Володимир Зеленський за підсумками переговорів із грецьким прем’єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом оголосив про приєднання Греції до авіаційної коаліції.

Про це повідомляє кореспондент “Європейської правди”.

“Сьогодні ми маємо важливий результат для авіаційної коаліції: Греція візьме участь у тренуванні наших пілотів на F-16”.

Він подякував прем’єру Греції за “готовність більше допомогти із захистом нашої свободи”.

“Ми вдячні за те, що буде оборонна підтримка Греції для України. Наші команди обговорюють відповідні деталі”.


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