Політика

Греція готує військову допомогу Україні, – ЗМІ

15 Березня 2024 18:51
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зброя, греція
Блок авіаційних ракет Zuni на українському штурмовику Су-25 / Фото: Мілітарний

Уряд Греції працює над підготовкою пакету військової допомоги для України, до якого мають увійти боєприпаси, авіаційне озброєння та гаубиці M114.

Про це повідомляє грецьке видання Еkathimerini.

За інформацією журналістів видання, грецький уряд повідомив офіційних осіб Європейського Союзу, відповідальних за координацію допомоги, про майбутню поставку авіаційних некерованих ракет, артилерійських боєприпасів, патронів до стрілецького озброєння Україні.

Обладнання закуповуватимуть із Чехії та передадуть напряму в Україну. Наразі чеські та грецькі представники ведуть переговори про вартість запланованого до замовлення озброєння.

Очікується, що Греція передасть:

  • 2000 авіаційних ракет Zuni калібру 127 мм
  • 180 реактивних снарядів калібру 70 мм (ймовірно, авіаційні ракети Hydra),
  • 90 000 снарядів калібру 90 мм (ймовірно, боєприпаси до шведських безвідкатних гранатометів PV-1110)
  • 4 млн патронів до стрілецького озброєння

Окрім боєприпасів уряд Греції також планує передати 70 буксованих гаубиць M114A1 американського виробництва. Зазначається, що це, нібито, вже друга партія гаубиць цього типу, яку Греція передасть Україні.

M114 будуть взяті із запасів Греції. Наразі вони розглядаються урядом як застарілі та “довгий час вважаються непотрібними для оперативних потреб”.


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