Графіки відключення світла в 6 областях України скасовано

Кілька обленерго повідомили про скасування погодинних графіків відключень електроенергії, запроваджених НЕК “Укренерго”, на вівторок, 19 листопада, з 6:00 до 23:00.

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

Згідно з повідомленням, графіки відключень були скасовані з 7:00 в таких обленерго, як “Волиньобленерго”, “Рівнеобленерго”, “Львівобленерго”, “Закарпаттяобленерго” та “Прикарпаттяобленерго”, до окремого розпорядження від “Укренерго”.

Крім того, скасування графіків також оголосило “Тернопільобленерго”, проте в кількох громадах Чортківського району все ще тривають обмеження через проблеми з мережами.

Варто зазначити, що в понеділок, 18 листопада, ці самі обленерго вже скасували графіки відключень. Інші обленерго не повідомляють про зміни в режимі відключень.