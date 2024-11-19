Суспільство

Графіки відключення світла в 6 областях України скасовано
19 Листопада 2024 12:22
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відключення, світло
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Кілька обленерго повідомили про скасування погодинних графіків відключень електроенергії, запроваджених НЕК “Укренерго”, на вівторок, 19 листопада, з 6:00 до 23:00. 

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

Згідно з повідомленням, графіки відключень були скасовані з 7:00 в таких обленерго, як “Волиньобленерго”, “Рівнеобленерго”, “Львівобленерго”, “Закарпаттяобленерго” та “Прикарпаттяобленерго”, до окремого розпорядження від “Укренерго”. 

Крім того, скасування графіків також оголосило “Тернопільобленерго”, проте в кількох громадах Чортківського району все ще тривають обмеження через проблеми з мережами.

Варто зазначити, що в понеділок, 18 листопада, ці самі обленерго вже скасували графіки відключень. Інші обленерго не повідомляють про зміни в режимі відключень.


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