Суспільство

Готуємо відповідні кроки щодо контролю за роботою онлайн-казино, – Зеленський

2 Квітня 2024 20:10
зеленський, казино
Ілюстративне фото / Pixabay

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з СБУ, Мінцифри, Держспецзв’язку та секретарем РНБО щодо ситуації з онлайн-казино.

Про це Зеленський повідомив під час традиційного вечірнього звернення.

“Змістовні були доповіді. Готуємо відповідні кроки, які додадуть необхідного контролю над галуззю та допоможуть захистити інтереси суспільства належним чином”, – сказав президент.

Минулого тижня президент доручив СБУ, Держспецзв’язку, Мінцифри та РНБО проаналізувати питання онлайн-казино. Так він відреагував на петицію про обмеження роботи цих платформ, яка за день зібрала 26 тисяч підписів на сайті ОП.

Петицію створив військовослужбовець 59 бригади Павло Петриченко. За кілька годин після публікації петиція набрала 25 тисяч голосів, необхідних для розгляду главою держави. Підписанти просили внести до Верховної Ради невідкладний законопроєкт, який передбачатиме:

  • на час воєнного стану, заборону азартних ігор та доступу до онлайн-казино для військовослужбовців;
  • заборону реклами азартних ігор з використанням символіки ЗСУ, та будь-якої повʼязаної символіки чи предметів з війною та армію, форма, каска, автомат і т.д.;
  • заборону благодійним фондам співпрацювати із учасниками грального ринку;
  • заборону військовим частинам приймати на баланс майно у вигляді благодійної допомоги від учасників грального ринку або пов’язаних фізичних чи юридичних осіб;
  • заборону будь-якої реклами чи публічних згадок фактів надання учасниками грального ринку благодійної допомоги військовослужбовцям;
  • заборону ломбардам приймати дрони, тепловізори та інші схожі товари подвійного призначення;
  • зобов’язання інтернет-провайдерів та мобільних операторів блокувати вебсайти нелегальних казино.

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