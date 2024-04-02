Готуємо відповідні кроки щодо контролю за роботою онлайн-казино, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з СБУ, Мінцифри, Держспецзв’язку та секретарем РНБО щодо ситуації з онлайн-казино.

Про це Зеленський повідомив під час традиційного вечірнього звернення.

“Змістовні були доповіді. Готуємо відповідні кроки, які додадуть необхідного контролю над галуззю та допоможуть захистити інтереси суспільства належним чином”, – сказав президент.

Минулого тижня президент доручив СБУ, Держспецзв’язку, Мінцифри та РНБО проаналізувати питання онлайн-казино. Так він відреагував на петицію про обмеження роботи цих платформ, яка за день зібрала 26 тисяч підписів на сайті ОП.

Петицію створив військовослужбовець 59 бригади Павло Петриченко. За кілька годин після публікації петиція набрала 25 тисяч голосів, необхідних для розгляду главою держави. Підписанти просили внести до Верховної Ради невідкладний законопроєкт, який передбачатиме: