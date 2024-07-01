Готуємо кроки, які змусять Росію втрачати більше логістики та техніки, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді військових та анонсував рішення, які збільшити втрати російських окупантів у техніці та логістиці.

Про це Зеленський заявив під час вечірнього відеозвернення.

“Доповідь військових вранці. Головком Сирський, начальник Генштабу Баргилевич. Про ключові фронтові напрямки, а це і Покровський, й інші на Донеччині, і Харківщина. Також обговорили деякі наші принципові рішення – кроки, які готуємо, щоб окупант втрачав більше своєї логістики, більше техніки, більше своїх надій розширити війну”, – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що для Росії все це повинно закінчитися програшем, і тільки так програє сама ідея війни проти України.

“Ми робимо все для цього і зброєю, і дипломатією. Відповідні процеси йдуть пліч-о-пліч”, – додав Зеленський.