Політика

Готуємо кроки, які змусять Росію втрачати більше логістики та техніки, – Зеленський
1 Липня 2024 20:12
читать на русском →
війна, зеленський
Президент України Володимир Зеленський / Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді військових та анонсував рішення, які збільшити втрати російських окупантів у техніці та логістиці.

Про це Зеленський заявив під час вечірнього відеозвернення.

“Доповідь військових вранці. Головком Сирський, начальник Генштабу Баргилевич. Про ключові фронтові напрямки, а це і Покровський, й інші на Донеччині, і Харківщина. Також обговорили деякі наші принципові рішення – кроки, які готуємо, щоб окупант втрачав більше своєї логістики, більше техніки, більше своїх надій розширити війну”, – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що для Росії все це повинно закінчитися програшем, і тільки так програє сама ідея війни проти України.

“Ми робимо все для цього і зброєю, і дипломатією. Відповідні процеси йдуть пліч-о-пліч”, – додав Зеленський.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
1 Липня 2024 20:12

Готуємо кроки, які змусять Росію втрачати більше логістики та техніки, – Зеленський
1 Липня 2024 17:21

Тищенко майже рік влаштовував перевірки від імені неіснуючої тимчасової слідчої комісії ВР, – “Чесно”
1 Липня 2024 16:50

WSJ: Україну та Росію очікує “смертельне літо”
1 Липня 2024 14:54

Україна має місяць, аби уникнути дефолту, – The Economist
1 Липня 2024 13:29

У Бєлгороді блекаут після атаки дронів
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
Юрій БІРЮКОВ

Скрепы — наше всё
Костянтин НЕМІЧЕВ

Що по Харкову?
Віталій ПОРТНИКОВ

Путін усе “розуміє”?
усі думки