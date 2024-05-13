Готував ракетні удари по області: СБУ затримала агента ФСБ у Рівному

За даними спецслужби, росагента, який готував координати для ворожої атаки, затримали у результаті спецоперації в обласному центрі.

Про це повідомили у відомстві.

“Перебуваючи за кермом власного авто, він об’їжджав місто та одночасно фіксував на камеру мобільного телефону можливі локації Сил оборони. У такий спосіб фігурант сподівався розвідати місця розташування потенційних цілей, у тому числі військових шпиталів. Співробітники СБУ завчасно отримали інформацію про розвідувальну активність агента і поетапно задокументували кожен його “крок”, – йдеться у повідомленні.

Крім наведення російських ракет на територію Рівненщини, агент ФСБ також відслідковував рух військових колон з важкою технікою ЗСУ по автотрасах західного регіону.

Чоловіка затримали “на гарячому”, коли він проводив дорозвідку поблизу українських захисників. В його автівці знайшли і вилучили гаджет, на який він приховано знімав військові обʼєкти Сил оборони.

Так, ворожим поплічником виявився уродженець тимчасово захопленого Криму. Він вже тривалий час проживав у Рівному, де займався міжнародними перевезеннями комерційних вантажів.

“До початку повномасштабної війни чоловік регулярно відвідував український півострів, де залишились його родичі. Під час однієї з таких поїздок фігуранта завербувала співробітниця окупаційного “управління ФСБ в Криму та м. Севастополь”. Після 24 лютого 2022 року вона дистанційно “активувала” свого агента для проведення розвідувально-підривної діяльності на користь РФ”, – зазначили в СБУ.

Йому оголосили підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ). Наразі чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. За скоєне зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.