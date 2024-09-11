Політика

Хорватія надасть Україні 11-й пакет військової допомоги
11 Вересня 2024 18:31
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допомога, хорватія
Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським / Фото: Володимир Зеленський/Telegram

Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович під час візиту до Києва оголосив про 11-й пакет військової допомоги Україні.

“Провів зустріч із Прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем. Ключові теми нашої розмови – гуманітарне розмінування, повоєнне відновлення та відбудова енергообʼєктів. Дякую Хорватії за підтримку України! Окрема вдячність за оголошений сьогодні 11-й пакет військової допомоги”, – повідомив президент Володимир Зеленський у соцмережах.

Наразі про зміст нового пакет військової допомоги невідомо.


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