Хорватія надасть Україні 11-й пакет військової допомоги

Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович під час візиту до Києва оголосив про 11-й пакет військової допомоги Україні.

“Провів зустріч із Прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем. Ключові теми нашої розмови – гуманітарне розмінування, повоєнне відновлення та відбудова енергообʼєктів. Дякую Хорватії за підтримку України! Окрема вдячність за оголошений сьогодні 11-й пакет військової допомоги”, – повідомив президент Володимир Зеленський у соцмережах.

Наразі про зміст нового пакет військової допомоги невідомо.