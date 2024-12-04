Суспільство

Гороховський розкритикував ПриватБанк за нібито розкриття платіжних операцій при оформленні “тисячі Зеленського”
4 Грудня 2024 15:28
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Співзасновник monobank Олег Гороховський звинуватив “ПриватБанк” у розкриття даних платіжних операцій клієнтів при оформленні тисячі гривень за програмою “єПідтримка”.  

Гороховський опублікував у соцмережах фрагмент договору ПриватБанку, заявивши, що клієнти, можливо, не усвідомлюють, на що погоджуються. 

У прес-службі ПриватБанку на запит dev.ua зазначили, що:  

  • ПриватБанк передає лише інформацію про транзакції в межах програми, як це передбачено Постановою Кабміну №952 від 20 серпня 2024 року.  
  • Інші операції клієнтів не розголошуються.  
  • Усі банки, що беруть участь у програмі, використовують схожі умови договорів.  

Там додали, що “це стандартний договір відкриття картки в основі і що всі банки це роблять, але не всі це пояснюють клієнтам”.

Подібний пост Олега Гороховського в банку розцінюють як конкурентну боротьбу.


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