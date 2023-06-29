Голову Тернопільської облради звільнили з-під варти за 800 тис. гривень

Голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка випустили зі слідчого ізолятора після внесення за нього 800 тис. гривень застави.

Про це Суспільному повідомив адвокат Головка Олександр Тананакін.

За його словами, за голову облради внесли заставу, тому він звільнений з-під варти.

“Коли буде наступне судове засідання – невідомо, про це ще рано говорити”, – сказав захисник.

26 червня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура затримали Головка на отриманні хабара. Також повідомлялося, що затримали двох заступників голови Тернопільської ВЦА − Ігоря Дем’янчука і Ігоря Гайдука. За даними слідства, вони вимагали майже 1,8 млн грн.

28 червня Головка арештували на 60 діб з можливістю внесення застави у 805 тисяч грн.