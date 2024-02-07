Головний для російських імпортерів банк Китаю зупинив розрахунки з РФ і Білоруссю

Китайський банк Chouzhou Commercial повідомив клієнтів про зупинення операцій з Росією та Білоруссю, незалежно від платіжної системи. Транзакції припинено як у випадку зі SWIFT, так і з російською системою СПФС і китайською CIPS.

Про це повідомляє російське видання “Ведомости” з посиланням на трьох бізнесменів, ділові об’єднання та фінансових консультантів.

Як пояснив один із співрозмовників видання, навіть якщо рух грошей за допомогою національних систем не видно американцям чи європейцям, все це відображено у звітності, яку в банку можуть вимагати західні контрагенти.

Джерела зазначили, що менеджери банку повідомили клієнтів про припинення відносин із російськими та білоруськими бізнесменами минулого тижня, що вже призвело до зриву кількох угод.

Видання зазначає, що через зупинку розрахунків і китайського Нового року, що настав, майже неминучий логістичний колапс — вивезти товар буде важко до березня через довгі вихідні (з 10 по 17 лютого).

Бізнесмен з Іжевська, який купує в Китаї обладнання для верстатів, розповів журналістам, що у грудні Chouzhou Commercial повідомив його про зупинення платежів за певним списком товарів, ввезення яких до Росії заборонено міжнародними санкціями. Однак через кілька тижнів банк повідомив, що припинено всі розрахунки з Росією — незалежно від продукції або валюти платежу.

У грудні Джо Байден підписав указ, який значно спростив для Мінфіну США запровадження обмежень щодо банків, які порушують санкції проти Росії. Після цього побоюючись вторинних санкцій, від роботи з російськими банками почали відмовлятися турецькі фінансові організації.

У січні аналогічні проблеми почали з’являтися і з китайськими банками. Зокрема, державні банки Китаю вирішили посилити умови надання послуг російським клієнтам, повідомляв Bloomberg із посиланням на джерела.

Офіційно Китай не приєднувався до санкцій проти Росії у відповідь на повномасштабне її вторгнення в Україну. Однак після запровадження обмежень китайські банки скоротили роботу з російськими клієнтами, які перебувають під санкціями.

Наприклад, перестали працювати за кордоном картки китайської платіжної системи Union Pay, випущені російськими банками, які потрапили до списків санкцій. Влітку 2023 року російські фінансові організації зіткнулися із забороною проводити перекази, зокрема у юанях, до Європи та США через Bank of China.