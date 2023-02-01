Суспільство

Головну премію Czech Press Photo 2022 отримав знімок із Бучі

1 Лютого 2023 10:53
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Головна премія конкурсу фотожурналістики Czech Press Photo 2022 була присуджена знімку незалежного чеського фотографа Войтеха Дарвіка Маци, який зафіксував один із найтрагічніших епізодів війни в Україні – різанину у Бучі.

На фото зображено одного з вбитих жителів міста, що лежить на вулиці. Поруч сидить собака. «Важливо показувати такі візуальні матеріали, що шокують, оскільки багато хто не знає, що там насправді відбувалося. Жертви зазнавали тортур, були вбиті, і ці історії має побачити громадськість», – наголосив член журі, український фотограф Євген Малолєтка.

Міжнародне журі обрало найкращий знімок із понад 600 робіт, представлених 234 фотографами з Чехії та Словаччини.

Як і очікувалося, цього року у конкурсних роботах переважала тема України. Войтех Дарвік Маца переміг у категорії «Актуальне». Третє місце виборола фотографія з Бучі Габріела Кухти з видання Deníku N:

Три перші місця в категорії «Репортаж» також отримали фотографії на тему України. Переможцем став Мілан Буреш із журналу Respekt, автор серії знімків «Очікування поїзда у безпеку», на яких зняті українські біженці.

Для глядачів найкращі роботи будуть представлені на виставці у Національному музеї у Празі, яка буде відкрита до кінця липня 2023 року, передає Радіо Прага.


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