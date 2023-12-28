Суспільство

Головнокомандувач армії Нідерландів заявив, що вони мають готуватись до ймовірної війни з Росією

28 Грудня 2023 15:33
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росія, Нідерланди

Головнокомандувач армії Королівства Нідерландів генерал Мартін Війнен заявив про необхідність бути готовими до можливої війни з Росією.

Про це повідомляє PAР.

«Ми повинні бути всерйоз готовими до можливого збройного конфлікту з Росією», – заявив Війнен в інтерв’ю щоденній газеті De Telegraaf.

За його словами, Нідерланди повинні наслідувати приклад країн, які межують з Росією або знаходяться поруч з нею. На думку генерала, там населення краще підготовлене до можливої війни з великим сусідом.

«Нідерланди не повинні думати, що вони в безпеці, тому що ми знаходимося за 1500 кілометрів від Росії», – сказав генерал.

Він додав, що потрібно заново навчитися тому, що «все суспільство має бути готовим, раптом щось піде не так». Генерал наголосив, що для громадян це означає, що вони повинні мати запаси їжі та питної води, щоб вижити в надзвичайних ситуаціях.

«Росія розуміє лише одну мову: сильні збройні сили», – вважає Війнен, додавши, що Нідерланди обов’язково повинні посилити свою армію.


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