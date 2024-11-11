Головного лікаря однієї з обласних лікарень Тернополя викрили на хабарі

Керівник медичного закладу вимагав 40 тис. грн хабаря щомісяця від приватної підприємиці, яка надавала ритуальні послуги на території лікарні без відповідного договору оренди. Загалом правоохоронці вилучили понад 9,2 млн грн в національній та іноземній валюті.

Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Правоохоронці задокументували 5 фактів отримання хабаря на загальну суму 200 тис. грн. Керівника медзакладу затримали під час отримання чергового “траншу” неправомірної вигоди в розмірі 40 тис. грн.

Під час обшуків за місцями проживання та в службових приміщеннях посадовця та підприємиці вилучено понад 9,2 млн грн в національній та іноземній валюті, а також документацію, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та “чорнові” записи.

Слідчі Нацполіції оголосили керівнику медзакладу підозру у прийнятті неправомірної вигоди службовою особою. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади та можливою конфіскацією майна. Підприємиці вручили підозру у пропозиції, обіцянці або наданні неправомірної вигоди службовій особі, що карається до 6 років ув’язнення з конфіскацією.