Головне з прес-конференції Зеленського

Президент України Володимир Зеленський сьогодні дав пресконференцію. Глава держави прокоментував імовірні зміни в Кабінеті Міністрів, вибори у США, оцінив процес мобілізації, а також відповів ще на низку питань.

Вибори в США

Зеленський заявив, що готовий співпрацювати з Дональдом Трампом у разі його повернення до Білого дому.

“Я думаю, що якщо пан Дональд Трамп стане президентом, ми будемо працювати. Я цього не боюсь”, — пояснив Зеленський.

Зеленський зауважив, що серед республіканців є різні позиції, зокрема й “більш праві, радикальні”.

“Але хочу вам сказати: більшість у Республіканській партії підтримує Україну і народ України”, – підсумував він.

Мобілізація

За словами Зеленського, мобілізація відбувається “за планом військових”, але є нюанс щодо підготовки новобранців.

“Що стосується тренувальних майданчиків, їх недостатньо. Що стосується, чи можна їх розширити, вже йде розширення. Що стосується, чи можна розширити базу за кордоном, так”, – зазначив Зеленський та додав, що розширення тренувальних баз є одним із пунктів двосторонньої угоди про співпрацю у сфері безпеки з Польщею.

Кадрові зміни в уряді

Коментуючи можливість кадрових змін в уряді, він заявив, що “проговорює з деякими міністрами ті чи інші зміни”. При цьому глава держави ухилився від відповіді на те, чи очікувати найближчим часом на відставку прем’єра Дениса Шмигаля.

Про наступ РФ на Харківщині і Сирського

Президент акцентував, що наступ російських військ на півночі Харківської області провалився.

В контексті ситуації на Харківщині він також відмовився порівнювати між собою екс-головкома Валерія Залужного та головнокомадувача ЗСУ Олександра Сирського.

“Я до всіх ставлюся з відповідною повагою. Кожен виконує або виконував своє завдання на своєму місці. Складно сказати, щоб було якби не змінилося керівництво армії”, – сказав президент.

Удари вглиб території РФ

Окрім дронів, займаємося іншими системами, які дозволять нам бути більш далекобійними, сказав Зеленський.

“Зараз всі думають, як зберегти енергетику, і це правда. Збереження нашої енергетики частково, скажу вам чесно, залежить і від того, що ми нанесли потужні удари по генеруючим енергетичним об’єктам РФ”, – сказав він.

Посилення ППО

За словами Зеленського, Україні потрібно 25 зенітно-ракетних комплексів Patriot для того, аби повністю закрити небо від ворожих повітряних загроз.

“Він найпотужніший, ніщо, крім нього, не працює з балістикою. Взагалі, щоби повністю закрити Україну, на думку військових, потрібно 25 систем. Повністю закрити небо”, – заявив президент та акцентував, що не може сказати, скільки таких систем буде в України.

Щодо літаків, за оцінкою глави держави, Україні буде недостатньо тих західних винищувачів F-16, які вона отримає до кінця року від союзників.

Підготовка до другого саміту миру

Президент проінформував, що у листопаді Україна має напрацювати план для другого мирного саміту. Там, на його думку, мають бути присутні представники РФ.

Саміт НАТО і запрошення України в Альянс

На думку президента, Україна отримала на Вашингтонському саміті НАТО той максимум, який могла. Але про запрошення наразі не може йти мови.

“Без популізму, без балачок, запрошення в НАТО і членство в НАТО Україна отримає швидко, як тільки закінчиться війна. Їм для запрошення потрібно консолідоване рішення всіх членів НАТО. Тому я вважаю, що на цьому саміті НАТО Україна отримала максимум, який ми могли отримати”, – сказав він.