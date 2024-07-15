Головне з прес-конференції Зеленського

Президент України Володимир Зеленський сьогодні дав пресконференцію. Глава держави прокоментував імовірні зміни в Кабінеті Міністрів, вибори у США, оцінив процес мобілізації, а також відповів ще на низку питань.
Вибори в США
Зеленський заявив, що готовий співпрацювати з Дональдом Трампом у разі його повернення до Білого дому.
“Я думаю, що якщо пан Дональд Трамп стане президентом, ми будемо працювати. Я цього не боюсь”, — пояснив Зеленський.
Зеленський зауважив, що серед республіканців є різні позиції, зокрема й “більш праві, радикальні”.
“Але хочу вам сказати: більшість у Республіканській партії підтримує Україну і народ України”, – підсумував він.
Мобілізація
За словами Зеленського, мобілізація відбувається “за планом військових”, але є нюанс щодо підготовки новобранців.
“Що стосується тренувальних майданчиків, їх недостатньо. Що стосується, чи можна їх розширити, вже йде розширення. Що стосується, чи можна розширити базу за кордоном, так”, – зазначив Зеленський та додав, що розширення тренувальних баз є одним із пунктів двосторонньої угоди про співпрацю у сфері безпеки з Польщею.
Кадрові зміни в уряді
Коментуючи можливість кадрових змін в уряді, він заявив, що “проговорює з деякими міністрами ті чи інші зміни”. При цьому глава держави ухилився від відповіді на те, чи очікувати найближчим часом на відставку прем’єра Дениса Шмигаля.
Про наступ РФ на Харківщині і Сирського
Президент акцентував, що наступ російських військ на півночі Харківської області провалився.
В контексті ситуації на Харківщині він також відмовився порівнювати між собою екс-головкома Валерія Залужного та головнокомадувача ЗСУ Олександра Сирського.
“Я до всіх ставлюся з відповідною повагою. Кожен виконує або виконував своє завдання на своєму місці. Складно сказати, щоб було якби не змінилося керівництво армії”, – сказав президент.
Удари вглиб території РФ
Окрім дронів, займаємося іншими системами, які дозволять нам бути більш далекобійними, сказав Зеленський.
“Зараз всі думають, як зберегти енергетику, і це правда. Збереження нашої енергетики частково, скажу вам чесно, залежить і від того, що ми нанесли потужні удари по генеруючим енергетичним об’єктам РФ”, – сказав він.
Посилення ППО
За словами Зеленського, Україні потрібно 25 зенітно-ракетних комплексів Patriot для того, аби повністю закрити небо від ворожих повітряних загроз.
“Він найпотужніший, ніщо, крім нього, не працює з балістикою. Взагалі, щоби повністю закрити Україну, на думку військових, потрібно 25 систем. Повністю закрити небо”, – заявив президент та акцентував, що не може сказати, скільки таких систем буде в України.
Щодо літаків, за оцінкою глави держави, Україні буде недостатньо тих західних винищувачів F-16, які вона отримає до кінця року від союзників.
Підготовка до другого саміту миру
Президент проінформував, що у листопаді Україна має напрацювати план для другого мирного саміту. Там, на його думку, мають бути присутні представники РФ.
Саміт НАТО і запрошення України в Альянс
На думку президента, Україна отримала на Вашингтонському саміті НАТО той максимум, який могла. Але про запрошення наразі не може йти мови.
“Без популізму, без балачок, запрошення в НАТО і членство в НАТО Україна отримає швидко, як тільки закінчиться війна. Їм для запрошення потрібно консолідоване рішення всіх членів НАТО. Тому я вважаю, що на цьому саміті НАТО Україна отримала максимум, який ми могли отримати”, – сказав він.