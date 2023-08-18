Голові однієї з ВЛК у Києві оголосили підозру

Голова військово-лікарської комісії одного з районних у місті Києві військкоматів видавав фіктивні довідки про непридатність до військової служби. Йому оголосили підозру.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Він був спільником начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ та начальника Голосіївського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, яких раніше викрили на масштабній корупційній схемі переправлення за кордон громадян призовного віку на початку серпня 2023 року.

За розробленою організаторами схемою, голова ВЛК виготовляв чоловікам пакет фіктивних документів про, нібито, непридатність до військової служби та передавав їх своїм спільникам.

Ціна “послуги” для однієї особи становила 10 тисяч доларів. Під контролем правоохоронних органів задокументовано кілька випадків видачі фіктивних документів.

Голові ВЛК повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 9 років.