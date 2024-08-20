Кримінал

Голові Антимонопольного комітету Кириленку не обрали запобіжний захід
20 Серпня 2024 16:15
читать на русском →
корупція
Очільник Антимонопольного комітету Павло Кириленко (у блакитній сорочці) під час судового засідання / Фото: Суспільне

Вищий антикорупційний суд переніс розгляд засідання з обрання запобіжного заходу очільнику Антимонопольного комітету Павлу Кириленку на 27 серпня.

Про це повідомляє “Суспільне”.

Посадовця підозрюють у незаконному збагаченні на понад 56 млн гривень, а також у недостовірному декларуванні.

Зазначається, що прокурори просили суд відправити Кириленка під варту з можливістю застави у понад 121 мільйон гривень. Зокрема на засіданні сторона обвинувачення описала процеси купівлі нерухомості родичами Кириленка. Сам голова АМКУ заявив, що слідством “не зібрані докази відповідно до підозри і відсутня сама подію злочину”. Він також заявив, що не зможе виїхати за кордон без дозволу Кабміну.

25 березня 2024 року САП та НАБУ розпочали кримінальне провадження щодо голови АМКУ Павла Кириленка за статтями “незаконне збагачення” та “декларування недостовірної інформації”.

Це сталося після того, як журналісти “Схем” (проєкт “Радіо Свобода”) оприлюднили розслідування, у якому йшлося, що родичі з боку дружини Кириленка придбали “елітне майно” в Ужгороді, Києві та області на 70 млн грн, що не відповідає їхнім заробіткам.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
20 Серпня 2024 17:11

Військовослужбовці на Курщині отримуватимуть такі ж виплати, як і на передовій
20 Серпня 2024 15:17

Рада підтримала законопроєкт, що послаблює відповідальність за СЗЧ
20 Серпня 2024 13:30

Правоохоронці викрили у Києві адвоката, який допомагав військовозобов’язаним уникнути мобілізації
20 Серпня 2024 12:29

24 мільярди виділив уряд на дрони для ЗСУ
20 Серпня 2024 12:23

Рада ухвалила закон про заборону російської церкви в Україні
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
Павло КАЗАРІН

Трагедія “ухилянта” в тому, що він не має майбутнього
усі думки