Голові Антимонопольного комітету Кириленку не обрали запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд переніс розгляд засідання з обрання запобіжного заходу очільнику Антимонопольного комітету Павлу Кириленку на 27 серпня.

Про це повідомляє “Суспільне”.

Посадовця підозрюють у незаконному збагаченні на понад 56 млн гривень, а також у недостовірному декларуванні.

Зазначається, що прокурори просили суд відправити Кириленка під варту з можливістю застави у понад 121 мільйон гривень. Зокрема на засіданні сторона обвинувачення описала процеси купівлі нерухомості родичами Кириленка. Сам голова АМКУ заявив, що слідством “не зібрані докази відповідно до підозри і відсутня сама подію злочину”. Він також заявив, що не зможе виїхати за кордон без дозволу Кабміну.

25 березня 2024 року САП та НАБУ розпочали кримінальне провадження щодо голови АМКУ Павла Кириленка за статтями “незаконне збагачення” та “декларування недостовірної інформації”.

Це сталося після того, як журналісти “Схем” (проєкт “Радіо Свобода”) оприлюднили розслідування, у якому йшлося, що родичі з боку дружини Кириленка придбали “елітне майно” в Ужгороді, Києві та області на 70 млн грн, що не відповідає їхнім заробіткам.