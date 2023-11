Голова Єврокомісії повідомила про мету візиту до Києва

Як повідомлялося, сьогодні Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн прибула з неоголошеним візитом до Києва.

“Я тут, щоб обговорити шлях вступу України до ЄС”, – аорвиідомила Урсула фон дер Ляйєн у соцмережі X.

Good to be back in Kyiv for my 6th war time visit.



I’m here to discuss Ukraine’s accession path to the EU.



The EU’s financial support to rebuild Ukraine as a modern, prosperous democracy.



And how we will continue to make Russia pay for its war of aggression. pic.twitter.com/dLJ6bUz4UU