Суспільство

Голова ВККС Ігнатов пішов у відставку

27 Березня 2024 18:58
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суд, кадри
Вища кваліфікаційна комісія суддів / Фото: ВККС

Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів Роман Ігнатов подав у відставку з посади члена Комісії за власним бажанням.

Про це йдеться у повідомленні на сайті ВККС.

“27 березня 2024 року Вища кваліфікаційна комісія суддів України задовольнила заяву голови Комісії Ігнатова Романа Миколайовича про звільнення його з посади члена ВККС за власним бажанням”, — йдеться у повідомленні.

1 червня 2023 року Роман Ігнатов був призначений на посаду члена Комісії з-поміж суддів рішенням Вищої ради правосуддя. 6 червня 2023 року члени Комісії обрали Романа Ігнатова Головою ВККСУ.


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