Голова СБУ Малюк зустрівся із послами G7

У середу, 7 лютого, очільник Служби безпеки України Василь Малюк зустрівся із послами країн “Великої сімки”. З-поміж іншого вони обговорили ситуацію зі стеженням за журналістами Bihus.Іnfo

Про це інформує пресцентр СБУ, передає Еспресо.



Зазначається, що зустріч, яку ініціювала СБУ, відбулася у Києві. “Велику сімку” представляли надзвичайні та повноважні посли П’єр Франческо Дзадзо (Італія), Гаель Вейсьєр (Франція), Мартін Єґер (Німеччина), Наталка Цмоць (Канада), Кунінорі Мацуда (Японія), а також заступник посла Ніколас Гаррокс (Велика Британія), виконуючий обов’язки посла Джеймс Хоуп (США) та Азієр Сантіллан (представник ЄС в Україні).



Малюк розповів їм про те, який внесок СБУ робить у захист країни, протидіючи зовнішнім і внутрішнім ворогам. Зокрема, про враження Кримського мосту, витіснення рф з Чорного моря за допомогою власних унікальних розробок надводних дронів, знищення ворожої воєнної техніки та про інші спецоперації.



“Результатів СБУ дійсно багато. Співробітники Служби працюють у найгарячіших точках війни. За майже 2 роки повномасштабної війни понад 930 наших бійців отримали державні нагороди, серед них – 12 Героїв України. Бійці СБУ знищили російської бронетехніки вартістю понад на 1 млрд доларів, знищили понад 500 танків. Також ми викрили 47 агентурних мереж ворога за рік. Усі цифри говорять самі за себе”, – прозвітував очільник СБУ.

Окремо Малюк розповів про готовність Служби безпеки “захищати демократичні цінності, одним з ключових стовпів яких є свобода слова”.



“Посли отримали відповіді щодо ситуації, яка склалася навколо редакції Bihus.Іnfo. За словами Василя Малюка, прийнято кадрові рішення, зокрема – щодо звільнення керівника ДЗНД та переформатування роботи тих підрозділів департаменту, які потребують змін та підсилення”, – додають у пресцентрі..



Малюк наголосив, що незалежність в роботі ЗМІ має бути забезпечена на 100%. За його словами, це той стандарт, який “ми маємо високо тримати, особливо під час війни”.

“Я не допущу жодних порушень цього надважливого принципу демократії у діяльності СБУ”, – підкреслив він.