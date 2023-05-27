Суспільство

Голова СБУ Малюк розкрив деталі підриву Кримського мосту та жовтневої атаки на кораблі РФ у Севастополі

27 Травня 2023 14:51
54
читать на русском →
сбу, Кримський міст

Успішна атака морських дронів на кораблі Чорноморського флоту РФ у Севастопольській бухті в жовтні минулого року була спланованою спецоперацією СБУ. А Кримський міст, як логістичний шлях російських військ, є законною ціллю для України.

Про це Голова Служби безпеки України Василь Малюк розповів Дмитру Комарову в фільмі «Рік. За кадром».

Він розкрив деталі окремих гучних спецоперацій, котрі провела СБУ під час війни.

«Відносно ситуації з кримським флотом, а саме атаки водними бойовими дронами, то СБУ була автором того оперативного задуму і реалізовувала його», – зазначив Василь Малюк.

За його словами, СБУ проводила унікальну спецоперацію, що пошкодила російські кораблі, разом із Військово-Морськими Силами України. Стосовно підриву Кримського мосту, то Василь Малюк вважає, що поки зарано виносити інформацію про деталі спецоперації на широкий загал, аби не надавати ворогу додаткових даних.

«Відповідно до норм нашого чинного законодавства і міжнародного, звичаїв і традицій ведення війни, і з врахуванням того, що то був логістичний шлях, який ми були зобов’язані ворогу перерізати, певні такі заходи здійснювалися. Кваліфікують вони (росіяни – прим.) там по-своєму, як теракт. Ув’язнили більше 20 своїх співгромадян, інкримінують кожному з них певну співучасть», – відзначив Голова СБУ.

Також Василь Малюк додав, що представники західних спецслужб відзначають високий професіоналізм СБУ та багато в чому переймають наш досвід. Крім того, у своєму інтерв’ю Дмитру Комарову Василь Малюк розповів про внесок СБУ в захист України та майбутню перемогу, деокупацію українських територій, роботу контррозвідки та викриття зрадників, протидію російським спецслужбам та багато іншого.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
27 Травня 2023 09:00
167

Вночі ворог вдарив по Харківщині з ЗРК С-300
27 Травня 2023 15:49
67

Занадто пізно: Українські військові розпочали навчання на танках Abrams
27 Травня 2023 15:11
28

Росіяни сповільнилися, ЗСУ просуваються, активних боїв немає: ситуація на Бахмутському напрямку
27 Травня 2023 13:24
519

На Харківщині знайшли зниклу 2-річну Віолетту Мужичук
27 Травня 2023 10:48
43

ЗСУ знищили майже 500 окупантів та 10 крилатих ракет, – Генштаб
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Зачем Украине белгород и военная помощь “как Израилю”
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Топ-10 полезных продуктов
Александр КИРШ

Дрессировщик в ответе за свою бешеную собаку
Юрій ЛУЦЕНКО

Грайте того лисого ворона, грайте того плєшфюрера!
Александр КИРШ

Ведьма
Александр КИРШ

Трам-пам-пам? Трамп-ам-ам!
усі думки