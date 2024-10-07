Голова правління Укрзалізниці Лященко подав у відставку

Голова правління Укрзалізниці Євген Лященко написав заяву на звільнення з посади голови правління.

Про це повідомляється на сайті УЗ.

“До наглядової ради АТ “Укрзалізниця надійшла заява від Євгена Лященка про дострокове припинення повноважень голови правління”, – йдеться у повідомленні.

Наглядова рада має намір розглянути заяву найближчими днями.

Як повідомляє LIGA.net з посиланням на джерела, новим головою правління буде нинішній член правління Олександр Перцовський. Його призначення, швидше за все, відбудеться наступного тижня, коли наглядова рада УЗ виконає всі формальності.

Лященко очолив УЗ у березні 2023 року строком на два роки, до березня 2025 року. Він замінив на цій посаді Олександра Камишіна, який став міністром Міністерства стратегічних галузей промисловості, а нині є членом наглядової ради УЗ.

До призначення головою УЗ Лященко був членом правління підприємства за фінансовим напрямом.