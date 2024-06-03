Голова парламенту Грузії підписав закон про “іноагентів”

Очыльник парламенту Грузії Шалва Папуашвілі підписав скандальний закон “Про прозорість іноземного впливу”, який де-факто є повторенням російського закону про “іноагентів”

Про це Папуашвілі повідомив на брифінгу в будівлі парламенту, передає “Эхо Кавказа“.

Відповідно до закону, протягом двох місяців, тобто до початку серпня, відповідні органи/посадовці мають ухвалити та опублікувати підзаконні акти, а міністерство юстиції Грузії та національне агентство публічного реєстру – провести “попередні матеріально-технічні та інші заходи для виконання цього закону”.

Уже із серпня ЗМІ та неурядові організації, які згідно з даними за 2023 рік отримували понад 20% доходу з-за кордону (а це абсолютна більшість грузинських онлайн-ЗМІ та НУО, які працюють переважно із західними фондами), протягом місяця мають внести заяву про реєстрацію як організації, які проводять інтереси іноземної сили.

Для виявлення “організацій, які проводять інтереси іноземної сили” та перевірки виконання вимог закону міністерство юстиції у будь-який час може провести моніторинг, а уповноважений чиновник – отримати необхідну інформацію, зокрема персональні дані.