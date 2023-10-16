Голова ОБСЄ відвідає Україну

Нинішній голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі відвідає Україну в понеділок, 16 жовтня, повідомляється на сайті ОБСЄ.

Османі має намір провести низку зустрічей із високопосадовцями, парламентаріями, громадянським суспільством і працівникам програми позабюджетної підтримки України ОБСЄ.

“Обговорення будуть зосереджені на найбільш нагальних проблемах, з якими стикаються цивільні особи у зв’язку з війною Росії проти України, а також подальшій ролі ОБСЄ в підтримці народу, інституцій і громадянського суспільства України”, – ідеться в повідомленні.