Політика

Голова ОБСЄ відвідає Україну

16 Жовтня 2023 11:03
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обсє

Нинішній голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі відвідає Україну в понеділок, 16 жовтня, повідомляється на сайті ОБСЄ.

Османі має намір провести низку зустрічей із високопосадовцями, парламентаріями, громадянським суспільством і працівникам програми позабюджетної підтримки України ОБСЄ.

“Обговорення будуть зосереджені на найбільш нагальних проблемах, з якими стикаються цивільні особи у зв’язку з війною Росії проти України, а також подальшій ролі ОБСЄ в підтримці народу, інституцій і громадянського суспільства України”, – ідеться в повідомленні.


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