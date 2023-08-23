Голова ОБСЄ планує відвідати Україну

Голова ОБСЄ Буяр Османі планує візит до України, щоб поспілкуватися з українцями та зміцнити звʼязки.

Про це він заявив на третьому саміті Кримської платформи.

“Перший візит цього року був у січні. Я планую ще один зробити для того, щоб поспілкуватися з людьми, почути про їхні потреби та надії. Цей візит буде спрямований на зміцнення звʼязків”, – зазначив очільник ОБСЄ.

Османі зауважив, що його організація продовжує співпрацю з Україною в багатьох напрямках: гуманітарне розмінування, верховенство права та зменшення наслідків збройної агресії.