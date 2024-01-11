Голова НАЗК Новіков склав протокол стосовно прем’єр-міністра Шмигаля

Голова Національного агенства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков склав протокол стосовно прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Про це повідомляється на офіційній сторінці НАЗК у Facebook.

В агенстві звинувачують главу уряду у тому, що той незаконно розголосив інформацію про викривача, яка стала йому відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків.

“Очільник Уряду, попередньо розглянувши повідомлення про корупцію від викривача, а саме працівника Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей, дав доручення відповідним посадовим особам опрацювати таке повідомлення і за результатами поінформувати заявника та Кабінет Міністрів України. При цьому серед посадових осіб, яким було доручено розглянути повідомлення, зазначено й Голову КРАІЛ Івана Рудого, про протиправні дії якого й повідомлялося”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Шмигаль порушив дисциплінарне провадження стосовно викривача, хоча, як зауважують в агенстві, відповідно до законодавства, викривача не може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку його керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу.

“Таким чином прем’єр-міністр України вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 1728 КУпАП, оскільки незаконно розголосив інформацію про викривача, яка стала йому відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків”, — наголосили у НАЗК.

Наразі НАЗК скерувало протокол для розгляду до суду за місцем вчинення правопорушення.

Якщо суд визнає Шмигаля винним, то йому загрожує штраф з позбавленням права обіймати певні посади на один рік, що буде підставою для внесення відомостей стосовно нього до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.