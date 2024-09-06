Голова Львівської ОВА виділив 25 млн бюджетних гривень на дорогу до готелю свого батька у Східниці – ЗМІ

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький витратив з бюджету 25 млн грн на дорогу в курортному селищі Східниця до готелю, який побудував його батько бізнесмен Зіновій Козицький.

Про це повідомляє NGL.media.

“Голова Львівської ОВА Максим Козицький витратив 25 млн грн з бюджету на дорогу до приватного курорту свого батька”.

Розслідувачі дізналися, що в курортному селищі Східниця на Львівщині Зіновій Козицький збудував великий готельно-відпочинковий комплекс. Також він збирається будувати там ще один готель і, ймовірно, – лижну трасу.

Готель побудований на вулиці Гірській і про її реконструцію за 25 млн грн йдеться.

Реконструкцію цієї вулиці загальною вартістю 12,76 млн грн почали восени 2021 року, проте підрядник – турецька компанія “Онур” – встиг до кінця року відремонтувати коштом держбюджету лише незначну ділянку на 1,9 млн грн. Наступні півтора роки про завершення проекту не згадували через повномасштабну війну.

На початку червня 2023 року селищний голова Східниці Іван Піляк звернувся до голови Львівської ОВА з офіційним листом, прохаючи продовжити ремонт коштом уже обласного бюджету.

Незабаром Козицький погодив продовження реконструкції, вартість якої за півтора роки простою зросла майже вдвічі – до 25 млн грн. Раніше для виділення грошей необхідне було рішення обласної ради, проте за останні два роки депутати повністю втратили вплив на розподіл обласного бюджету, яким тепер розпоряджається виключно ЛОВА.

Реконструкція вулиці Гірської у Східниці виявилась найдорожчою зі списку доріг, профінансованих ЛОВА у 2023 році.

Вулиця Гірська – це крута бічна вуличка на околиці Східниці, обабіч якої широко розкидані менше десятка хат, у тому числі і закинутих, та невеличкий готель.

Оновлена майже двокілометрова вулиця з гладеньким асфальтом і ліхтарями освітлення проїжджої частини вплине лише на один об’єкт, розташований формально уже за межами Східниці на вершині пагорба.

Там стоїть уже готовий до відкриття розкішний відпочинковий комплекс, який належить Зіновію Козицькому, батькові Максима Козицького.

Окрім готелю на 60 номерів, найдешевший з яких коштує від 9900 грн/ніч, тут добудовують ще 11 окремих котеджів. Усе це разом позиціонують як “велнес-курорт Панорама Східниця”.

Будівництвом готелю займалась компанія “Нормаз плаза”, співласником якої є Зіновій Козицький.

Земельна ділянка загальною площею майже 9 га, на якій розташований новий готельно-відпочинковий комплекс, юридично належать компанії “Нормаз плаза”, яка виступила замовником будівництва.

Половина (50%) цієї компанії належить Зіновію Козицькому через ТОВ “Вест Енерджі”, інша половина ще донедавна належала відомому львівському бізнесмену Віталію Ломаковичу.

Проте він, схоже, вийшов з цього бізнесу – 30% “Нормаз плаза”, які раніше були у Ломаковича, тепер належать 23-річній Каріні Тертичній, яка позиціонує себе як арт-менеджерка і уже принаймні рік живе у Лондоні.

Вона є донькою львівської нотаріуски Елеонори Тертичної, адреса офісу якої збігається з адресою офісу головної компанії Зіновія Козицького “Західнадрасервіс” у Львові, а сама Каріна Тертична раніше працювала у благодійному фонді Козицького.

У серпні цього року Віталій Ломакович офіційно вийшов і зі своєї компанії з управління активами “Оптіма-Капітал”, якій досі належить 20% “Нормаз плази”.

Можна припустити, що таким чином Зіновій Козицький отримав повний контроль над “Нормаз плазою”.

Приблизно за два кілометри від “Панорами Східниця” далі у гори розташований хутір Гута. Коли у соцмережах почали обговорювати доцільність витрачання 25 млн грн на нову дорогу до приватного відпочинкового комплексу, заступник голови селищної ради Східниці Петро Кость запевняв, що вона потрібна, бо екстрені служби, зокрема, і швидка допомога, не можуть доїхати до Гути, а взимку тамтешні мешканці можуть добратися до Східниці лише саньми.

Проблема у тому, що на тому хуторі ніхто постійно, а тим більше взимку, не живе. У цьому журналісти переконалися, поспілкувавшись з місцевими.

На хуторі є кілька старих хат, але вони переважно занедбані, а деякі використовують лише як дачу з городом.

Проте уже незабаром Гута зміниться, адже у тутешньої землі з’явилися нові власники. У серпні цього року щонайменше чотири гектари у Гуті перейшли у власність Зіновія Козицького і Елеонори Тертичної.

Місцеві переконані, що тут будуватимуть новий великий відпочинковий комплекс.

Дорогу до Гути значно розширили і убезпечили від підмивів, облаштувавши кілька гідротехнічних споруд. Розширений і укріплений відтинок довжиною близько 1,7 км завершується якраз біля ділянок Козицького і Тертичної.

Дорога до хутора Гута всіяна будівельною технікою турецької компанії “Онур”, яка збудувала і перший майже двокілометровий відтинок до “Панорами Східниця”. Проте замовник будівництва, як з’ясувалося, змінився.

Якщо першу частину дороги замовляла Східницька селищна рада, а оплачували роботу з обласного бюджету, то другу частину замовив і оплачує приватний інвестор. В “Онурі” відмовилась розкрити його ім’я.

Згодом журналісти дізналися, що замовником реконструкції дороги до Гути є ТзОВ “Нормаз Плаза”, а вартість проекту складає 24,45 млн грн.

Вартість реконструкції приблизно 1700 метрів лісової дороги співмірна з вартістю ремонту і освітлення вул. Гірської протяжністю 1,9 км, який обійшовся у 25 млн грн. Таким чином, загальна вартість складе майже 50 млн грн, з яких половина оплачена коштом платників податків.

Рішення про таке використання бюджетних грошей ухвалював голова Львівської ОВА, що є очевидним конфліктом інтересів – адже єдиним реальним вигодонабувачем найбільшої витрати ЛОВА на дороги у 2023 році виявилась компанія його батька.

Максим Козицький відмовився від коментарів, переадресувавши питання журналістів до свого заступника Юрія Бучка, який переконує, що у ЛОВА нічого не знають про цю дорогу у Східниці.