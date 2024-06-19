Суспільство

Голова ГУР Буданов здобув ще одну освіту
19 Червня 2024 17:48
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Голова ГУР Міноборони Кирило Буданов / Фото: ГУР МО

Очільник ГУР МО Кирило Буданов у 2024 році здобув ще одну освіту – він закінчив Києво-Могилянську Бізнес-Школу, де пройшов курс Стратегічна архітектура.

Про це повідомляється на сайті ГУР в розділі ”Начальник ГУР МО України”.

Буданов здобув військову освіту в Одеському інституті Сухопутних військ у 2007 році.

Окрім цього голова розвідки закінчив Військово-дипломатичну академію імені Євгена Березняка у 2022 році та вступив у 2023 році до аспірантури Острозької академії на спеціальність Політологія.

Цього року голова ГУР закінчив Києво-Могилянську Бізнес-Школу, де пройшов курс Стратегічна архітектура.


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