Голова ГУР Буданов здобув ще одну освіту

Очільник ГУР МО Кирило Буданов у 2024 році здобув ще одну освіту – він закінчив Києво-Могилянську Бізнес-Школу, де пройшов курс Стратегічна архітектура.
Про це повідомляється на сайті ГУР в розділі ”Начальник ГУР МО України”.
Буданов здобув військову освіту в Одеському інституті Сухопутних військ у 2007 році.
Окрім цього голова розвідки закінчив Військово-дипломатичну академію імені Євгена Березняка у 2022 році та вступив у 2023 році до аспірантури Острозької академії на спеціальність Політологія.
Цього року голова ГУР закінчив Києво-Могилянську Бізнес-Школу, де пройшов курс Стратегічна архітектура.